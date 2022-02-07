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Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla tahliye edildi - Son Dakika

Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla tahliye edildi

07.02.2022 10:40
Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla tahliye edildi

Meksika'nın ABD sınır kapısındaki Tijuana kentinde 381 göçmen yaklaşık bir yıldır kaldıkları derme çatma kamptan zorla çıkarıldı.

Meksika'nın ABD sınır kapısındaki Tijuana kentinde 381 göçmen yaklaşık bir yıldır kaldıkları derme çatma kamptan zorla çıkarıldı.

Başta Orta Amerikalılar ve Meksikalılar olmak üzere 381 göçmenin kaldığı El Chaparral sınır kapısı yakınındaki çadırlar sabaha karşı ekskavatörlerle yıkıldı.

Yaklaşık 7 aydır kampta yaşayan Meksikalı göçmen Guadalupe Omeca, kamptan zorla tahliye edildiklerini belirterek, 100 polis memurunun katıldığı yıkımın insanlık dışı olduğunu ifade etti. Omeca, "Yıkım sabaha karşı çocuklar uyurken yapıldı." dedi.

Tijuana Belediye Başkanı Montserrat Caballero Ramirez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin sağlık nedenleriyle "güvensiz" ortamda yaşadıklarını belirterek, bu nedenle barınma yerlerine götürüldüklerini söyledi.

Aktivistler ve insani yardım kuruluşları, derme çatma kampta yaşayan çoğu çocuk olan göçmenlerin durumuyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, geçen yıl, göçmenlerin insan haklarını korunması konusunda yetkililere çağrıda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla tahliye edildi - Son Dakika


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