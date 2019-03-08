Son Dakika Haberleri: Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü

1 saat önce

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü, System.String[]
Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyon devrildi. Chiapas eyaletinin güneyindeki bir karayolunda kamyonun devrilmesi sonucu 25 göçmenin hayatını kaybettiği, 29 göçmenin yaralandığı belirtildi. - MEKSIKO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

Meksika, 3. Sayfa
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