Son Dakika Haberleri: Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü

1 saat önce

Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü, System.String[]
Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, güneydoğudaki Chiapas eyaletine bağlı Colonia Francisco Sarabia kasabasında göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bölge Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:27 Kaynak: AA

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