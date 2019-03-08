Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 25 Ölü

Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.



Ulusal basında çıkan habere göre, güneydoğudaki Chiapas eyaletine bağlı Colonia Francisco Sarabia kasabasında göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.



Bölge Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Balıkesir'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

5 Yıl Önce Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın, Gelini Tarafından Boğularak Öldürülmüş

Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı