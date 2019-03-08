Son Dakika Haberleri: Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Kaza Yaptı: 25 Ölü

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Kaza Yaptı: 25 Ölü

41 dakika önce

Meksika'da göçmenlerini taşıyan bir kamyon kontrolden çıkınca yol dışına savruldu.

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Kaza Yaptı: 25 Ölü, System.String[]
Meksika'da göçmenlerini taşıyan bir kamyon kontrolden çıkınca yol dışına savruldu. Kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği; 29 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaza Meksika'da, Guatemala'ya sınır Chiapas eyaletinde meydana geldi. Kasasında Orta Amerika göçmenlerinin bulunduğu kamyon, Chiapas üzerinde yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yol dışına savrulan ve takla atan kamyonun konteynırında bulunan göçmenlerden 25'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın kazada yaralanan 29 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Meksika, Dünya
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