Meksika'da gülen Sebastien Ogier - Son Dakika
Son Dakika Spor Meksika'da gülen Sebastien Ogier - Son Dakika Spor

Meksika'da gülen Sebastien Ogier

6 saat önce

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü heyecanı Meksika'da yaşandı.

Meksika'da gülen Sebastien Ogier, System.String[]

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü heyecanı Meksika'da yaşandı. Takımların, sağlık önlemleri sebebiyle uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarından önce yeniden Avrupa'ya dönebilmeleri için bir gün kısaltılan yarışı 2 saat 47 dakika 47.6 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak bu sezonun ilk zaferini elde etti.


Bu sonuçla Ogier, Meksika'da 6. kez podyumun en üstüne çıkarak bu alanda rekora sahip olan Sebastien Loeb'ün rekoruna da ortak oldu. İkinci sırayı 27.8 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken Teemu Suninen ise Ogier'nin 37.9 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.


Meksika Rallisi'nde zafere ulaşan Sebastien Ogier, hem kovboy unvanını korudu hem de puanını 62'ye yükselterek pilotlar sırlamasında liderliğe oturdu. Pilotlar sıralamasında Ogier'i diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuvile takip ediyor.

Sebastien Ogier, Meksika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı         
11:48
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da gülen Sebastien Ogier - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]