Son dakika haber: Meksika'da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında çatışma: 12 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Meksika'da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında çatışma: 12 ölü

23.06.2022 22:17

Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'nın Jalisco eyaletinde adam kaçırma eylemleri ile ünlü olan çeteye güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sırasında çıkan çatışmada 3'ü polis toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde adam kaçırma eylemleri ile ünlü olan çeteye güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sırasında çıkan çatışmada 3'ü polis toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki El Salto şehrinde iki kişinin kaçırılması üzerine başlatılan polis operasyonunda, adam kaçırma eylemleri ile ünlü olan çetenin bulunduğu eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında teslim olmayı reddeden çete üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışma yaklaşık bir saat sürerken, silah sesleri çevrede yaşayanlarda paniğe neden oldu.

Yetkililer, operasyon sonunda 8 çete üyesinin ölü, 3'ünün ise ağır şekilde yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi. Olayda ayrıca, 4 polisin hayatını kaybettiği aktarılarak, çete tarafından kaçırılan 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro yaptığı açıklamada, kahramanlıklarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik ederken, hayatını kaybeden polis memurlarının ailelerine sahip çıkılacağını bildirdi. Vali Alfaro ayrıca, son zamanlarda Meksika'nın içinde bulunduğu huzursuzluk ortamına karşı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

(Saim Sevinç - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Meksika'da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında çatışma: 12 ölü - Son Dakika

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