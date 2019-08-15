Son Dakika Haberleri: Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Meksika'da bir hapishanede çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Meksika'da bir hapishanede çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Prensa Latina ajansının haberine göre, yetkililer başkent Meksiko'nun doğusundaki Iztapalapa'da bulunan hapishanede yangın çıktığını kaydetti.
Yetkililer, yangında 3 mahkumun öldüğünü, en az 7 mahkumun yaralandığını belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 00:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]