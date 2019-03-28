Son Dakika Haberleri: Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

29 dakika önce

- Meksika'da havai fişek fabrikasında patlamaMEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'nin doğusunda bulunan Chimalhuacn ve San Vicente Chicoloapan semtleri arasında yer alan bir bölgede iki havai fişek fabrikasında patlamalar meydana geldi.

Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, System.String[]
- Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'nin doğusunda bulunan Chimalhuacn ve San Vicente Chicoloapan semtleri arasında yer alan bir bölgede iki havai fişek fabrikasında patlamalar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Meksika Piroteknik Enstitüsü (Imepi), başkent Mexico City'nin Chimalhuacan semtinde havai fişek fabrikalarında iki ayrı patlama olduğunu doğruladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Imepi patlamanın havai fişeklerin depolanması ve üretimi için yetkilendirilmiş bir fabrikada meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın meydana geldiği deponun üç ay önce Ulusal Savunma Sekreteryası (Sedena) unsurları tarafından denetlendiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Meksika, Güncel
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