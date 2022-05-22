Meksika'da havai fişek kazası: 15 yaralı

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde düzenlenen dini tören sırasında havai fişeklerin patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki San Juan Tepa kasabasında düzenlenen dini törende havai fişekler kontrolsüzce patladı. Meydana gelen patlama nedeniyle 15 kişinin yaralandığı açıklanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Patlamada yaralananlardan 7'sinin tedavisi ayakta yapılırken, 8'i hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3'ünün helikopter ile hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Hidalgo Eyalet Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, yetkililere en kısa sürede olaya müdahale etmeleri için talimat verdiğini, ayrıca yetkilileri yaralılara ve yaralıların ailelerine destek vermeleri için görevlendirdiğini belirtti.

Olayda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı açıklanırken, patlamanın törende kullanılmak için hazır bulunan havai fişeklerin alev alması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Meksika'nın Zinacantepec şehrinde daha önce bir lunaparkta düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralanmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)