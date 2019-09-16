Son Dakika Haberleri: Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı
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Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı

35 dakika önce

Meksika'da bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.

Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı, System.String[]
Meksika'da bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Xalapa bölgesinde düzenlenen bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin vücudunda ileri derecede yanıklar olduğu açıklandı. Kaza, havai fişeklerin yerde patlaması sonucu meydana geldi.

Ayrıca polisin kazaya dair 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kutlamalar sırasında atılan havai fişekler
-Kalabalığın görüntüsü


Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
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