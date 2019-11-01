Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralı
6 saat önce
Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralıMeksika, (DHA)- Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralı
Meksika, (DHA)- Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Meksika'nın başkenti Meksika'daki Xochimilco bölgesinde, İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan Ölüler Günü festivalinde atılması planlanan havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ve sonrası ise anbean amatör kameralara yansıdı.
Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası