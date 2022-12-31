Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu - Son Dakika
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Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu

31.12.2022 13:20
Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu

Meksika'nın Queretaro kentindeki havalimanında bir karton kutunun içine koyulmuş halde, ABD'ye gönderilmek üzere 4 insan kafatası bulundu. Kafataslarının kime ait olduğu ve kime gönderilmek istendiği araştırılıyor.

Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, Queretaro kentindeki havalimanında, X-ray cihazından geçen bir karton kutunun içinde garip şekiller tespit edilmesi üzerine, kontrol noktasına güvenlik görevlileri çağrıldı. Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.

ABD'DEKİ BİR ADRESE GÖNDERİLECEKTİ

Kutunun, Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrinden, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir adrese gönderilmek üzere havalimanına getirildiği bildirildi. Kafataslarının nasıl elde edildiğine veya tıbbi araştırma amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, sevkiyatın Meksika yasalarını ihlal edebileceği belirtildi.

Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 insan kafatası bulundu

KARTELLERİN DENETİMİNDE

Öte yandan ülkede şiddet eylemlerinin en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri olan Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrini, uzun süredir Viagras uyuşturucu karteli kontrol ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu - Son Dakika
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