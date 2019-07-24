Meksika'da helikopter düştü: 4 ölü
12 dakika önce
Meksika'nın batı eyaleti Michoacan'da, bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:54 Kaynak: AA
'nın batı eyaleti Michoacan'da, bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Michoacan Valisi Silvano Aureoles, yaptığı açıklamada, helikopter kazasında aralarında eyaletin emniyet müdürü ve hükümetten bir yetkilinin de bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünün tahmin edildiğini ifade eden Aureoles, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.
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