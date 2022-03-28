Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alandakilere yönelik silahlı saldırıda 19 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alandakilere yönelik silahlı saldırıda 19 kişi öldü

28.03.2022 15:22
Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alandakilere yönelik silahlı saldırıda 19 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, horoz dövüşü yaptırılan alandakilere düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, horoz dövüşü yaptırılan alandakilere düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera kanalının haberine göre, Michoacan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Las Tinajas bölgesinde yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, emniyet yetkililerine, horoz dövüşü yaptırılan alanda silahlı saldırı olduğuna dair yerel saatle 22.30'da acil yardım çağrısı geldiği ifade edildi.

Alana giden polislerin 3'ü kadın 19 kişinin cesedini bulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Michoacan'da, 11 Mart'ta da futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Las Tinajas'ta faaliyet gösteren suç çetelerinin, yakıt kaçakçılığı ve petrol şirketlerinin borularından yakıt hırsızlığı yaptığı iddia ediliyor.

Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyaletlerden olan Michoacan'da, uyuşturucu kartellerinin birbirlerine karşı güç mücadelesi yürüttüğü biliniyor.

Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.

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Al Jazeera, Saldırı, Sonora, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alandakilere yönelik silahlı saldırıda 19 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alandakilere yönelik silahlı saldırıda 19 kişi öldü - Son Dakika
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