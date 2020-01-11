Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü

Meksika 'da ders sırasında etrafa rastgele ateş açan ilkokul son sınıf öğrencisi, öğretmenini vurarak öldürdü. Saldırgan çocuk daha sonra intihar etti.

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