Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü - Son Dakika Dünya

Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü

6 saat önce

Meksika'da, ilkokul son sınıf öğrencisi, okuduğu özel okulda etrafa rastgele ateş açtı. Olayda bir öğretmen yaşamını yitirirken, saldırgan öğrenci intihar etti. Çocuğun video oyunlarından etkilenmiş olabileceği iddiaları araştırılıyor.

Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü, System.String[]

Meksika'da ders sırasında etrafa rastgele ateş açan ilkokul son sınıf öğrencisi, öğretmenini vurarak öldürdü. Saldırgan çocuk daha sonra intihar etti.


Olay, Coahuila eyaletine bağlı Torreon kentindeki bir özel okulda meydana geldi.

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Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:37 
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