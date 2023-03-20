Meksika'da inşaat alanındaki kazıda 10 ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'da inşaat alanındaki kazıda 10 ceset bulundu

20.03.2023 22:36
Meksika'da inşaat alanındaki kazıda 10 ceset bulundu

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, bir inşaat alanında yapılan kazıda 10 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, bir inşaat alanında yapılan kazıda 10 kişinin cesedine ulaşıldı.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Ziracuaretiro kasabasında, bir inşaat alanında kazı yapıldı.
Uzman köpeklerin de yardımıyla yapılan kazı sonucunda 10 kişiye ait olduğu tespit edilen ceset kalıntıları bulundu.
Cesetler, kimliklerinin belirlenmesi amacıyla eyaletteki Adli Tıp Servisine götürüldü.
Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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