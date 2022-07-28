Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da 190 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı - Son Dakika

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