Son Dakika Haberleri: Meksika'da kaçırılıp öldürülen 43 öğrencinin dosyası yeniden açılıyor
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Meksika'da kaçırılıp öldürülen 43 öğrencinin dosyası yeniden açılıyor

1 saat önce

Meksika 2014 yılında 43 öğrencinin kaçırılarak katledildiği davayı yeniden açıyor. Bir önceki hükümet döneminde krize neden olan dava uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti.

Meksika'da kaçırılıp öldürülen 43 öğrencinin dosyası yeniden açılıyor, System.String[]

Meksika 2014 yılında 43 öğrencinin kaçırılarak katledildiği davayı yeniden açıyor.


Bir önceki hükümet döneminde krize neden olan dava uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti.

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Hükümet, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:15 
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