Meksika'da kaçırılıp öldürülen 43 öğrencinin dosyası yeniden açılıyor
1 saat önce
Meksika 2014 yılında 43 öğrencinin kaçırılarak katledildiği davayı yeniden açıyor. Bir önceki hükümet döneminde krize neden olan dava uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti.
Meksika 2014 yılında 43 öğrencinin kaçırılarak katledildiği davayı yeniden açıyor.
Bir önceki hükümet döneminde krize neden olan dava uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:15
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