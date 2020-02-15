Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi - Son Dakika Dünya

Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi

6 saat önce

Sevgililer Günü'de düzenlenen eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti

Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi, System.String[]

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi.


14 Şubat Sevgililer Günü'de yapılan eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti.

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Sevgililer Günü, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:17 
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