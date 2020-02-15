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Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi
6 saat önce
Sevgililer Günü'de düzenlenen eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi.
14 Şubat Sevgililer Günü'de yapılan eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:17
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