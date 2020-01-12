Meksika'da kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılarla' dikkat çektiler

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yüzlerce kadın ülkede kaybolan, şiddet gören ve öldürülen hemcinslerine dikkat çekmek için şehrin ortasını kırmızı ayakkabılarla donattı.



Meksikalı ödüllü sanatçı Elina Chauvet'ten ilham alan protestocular, öğle saatlerinde kavurucu sıcağa rağmen başkentteki ünlü Zocalo meydanında bir araya geldi. Protestocular, öldürülen kadın ve kız çocukları temsilen meydana kırmızı ayakkabılar yerleştirdi. Her bir çift ayakkabı kayıp bir kadını, kırmızı renk ise cinayetleri işaret ediyor.