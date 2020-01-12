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Meksika'da kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılarla' dikkat çektiler
6 saat önce
Başkent Mexico City'de bir araya gelen yüzlerce kadın öldürülen hemcinslerini temsil eden kırmızı ayakkabıları kentin meydanına koydu.
Başkent Mexico City'de bir araya gelen yüzlerce kadın öldürülen hemcinslerini temsil eden kırmızı ayakkabıları kentin meydanına koydu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:57
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