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Meksika'da genç kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'da genç kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir kadın, kızıyla yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kadın hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından tedbir amaçlı plajlara girişler yasaklandı.

04.12.2023 - 10:22,
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Meksika'da bir kadına köpek balığı saldırdı. Genç kadın, bacağından yaralandıktan sonra kan kaybından hayatını kaybederken 5 yaşındaki kızı yara almadan kurtuldu.

BACAĞINDAN ISIRDI

Meksika'nın Jalisco eyaletinde Melaque kasabasına turist olarak gelen bir kadın 5 yaşındaki kızıyla yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Cumartesi günü yaşanan olayda köpek balığı, kızıyla birlikte kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıktaki şişme su parkına doğru yüzerken 26 yaşındaki kadının bacağını ısırdı.

Meksika'da köpek balığı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Küçük çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, ancak annesinin hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı kasaba ve çevresindeki plajlara girişleri yasakladı.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da genç kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da genç kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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