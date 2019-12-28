Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı - Son Dakika

Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı

6 saat önce

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Corregidora kentinde bir kadın polis, 10 kişilik silahlı çetenin saldırısına maruz kaldı.

Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı, System.String[]

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Corregidora kentinde bir kadın polis, 10 kişilik silahlı çetenin saldırısına maruz kaldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, devriye görevi yapan polis memuru, alışveriş yapmak amacıyla aracından indiği sırada 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, kadın polisin silahının gasbedildiği kaydedildi.

Olayla ilgili suçluların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, ülkede son zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda silahlı çetelerin büyük darbe aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Guanajuato eyaletinde bu yılın ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi. Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika'da resmi verilere göre bu yıl 417 polis öldürüldü.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de ise büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısının kasım sonu itibarıyla 26 bini bulduğu belirtiliyor.

Meksika, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı
Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
03:54 Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
03:46 Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
03:34 Burkina Faso'nun 6 bölgesinde OHAL bir yıl uzatıldı - Son Dakika
02:57 Duman Almanya'da konser verdi - Son Dakika
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]