Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı - Son Dakika

Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı

26.11.2020 12:39

Bir son dakika haberine göre - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete karşı yürüyen kadınlar polisle çatıştı Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü için sokaklara dökülen binlerce kadın polisle çatıştı.

- Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete karşı yürüyen kadınlar polisle çatıştı

MEKSIKO - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü için sokaklara dökülen binlerce kadın polisle çatıştı.

Meksika'nın başkenti Meksika'da dün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kadın, her gün 10'dan fazla kadının öldürüldüğü ülkede kadın cinayetlerinin son bulması ve eşitlik için çağrıda bulundu. Devrim Anıtı'ndan başlayarak Mexico City'nin merkezi Zocalo Meydanı'na ilerleyen göstericilere az sayıda polis eşlik etti. Protestocular, "Kadın düşmanı Meksika", "Histerik değil, tarihiyiz" ve "Katillerin yüzlerini ifşa edin, bizim yüzlerimizi değil" sloganları arasında meydana vardıktan sonra gruplar halinde dağıldılar. Cinayete kurban giden kadınların anneleri, hükümetten kadınlara daha fazla koruma sağlanması için talepte bulundu.

Öte yandan polisin, şehir merkezindeki Metropolitan Katedrali'ne girmeye çalışan 5 gence karşı biber gazı kullanmasıyla birlikte şiddet olaylarının fitili ateşlendi. Kalabalık bir grup, ana meydan Zocola'da yer alan Ulusal Saray'a adeta hücum etti. Polisin bu gruba da biber gazıyla müdahale etmesinin ardından yüzlerini gizleyen kapüşonlu bir grup kadın, polise havai fişekle saldırdı. Çıkan olaylar sonucunda pek çok kişi yaralanırken, bazı polis memurları da kendilerini korumak için yangın tüpü kullandı. Kadınların yürüyüşü ve polisle aralarında çıkan çatışmalar saatlerce devam ederken, sokakların normale dönmesi uzun sürdü.

Cancun'daki gösterilerde polis, protestocuları dağıtmak için plastik mermi kullanmıştı

Dün gerçekleştirilen gösteride olayların bir anda çığırından çıkmasının, 9 Kasım'da Cancun'da düzenlenen gösterilerde yaşananlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Söz konusu tarihte Quintana Roo eyaletindeki Cancun'da düzenlenen kadın hakları gösterisinde, polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullanmıştı. Yaşanan olayın ardından ülkede polise karşı kadın tepkisi iyice artmıştı.

Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı
Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı
Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı
Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı

Mexico City, Meksika, Polis, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: - Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlar Polisle Çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei