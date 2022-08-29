Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

29.08.2022 21:40
Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı.

Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tehuacn şehrinde kafa kafaya çarpışan bir kamyon ve bir otomobil alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, kazanın araçlardan birinin ters şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini aktardı. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu
Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
20:48 Kadıköy metro raylarına uzanıp keyif yapan adam şaşkınlık yarattı!
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
20:36 Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin
19:57 Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi
19:56 İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı
19:53 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Caner Taslaman'a sert tepki: Din adına hüküm vermek bu adama mı kaldı?
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 21:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement