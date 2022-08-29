Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tehuacn şehrinde kafa kafaya çarpışan bir kamyon ve bir otomobil alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, kazanın araçlardan birinin ters şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini aktardı. - MEXİCO CİTY