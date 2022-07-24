Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı

24.07.2022 19:24
Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı

Meksika'nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Durango eyaletinde Gomez Palacio kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Elinde gaz hortumu olan bir adamın kafenin fırınına yaklaşmasının ardından meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan patlamada herhangi bir can kaybı bildirilmezken, polis patlamanın işyeri çalışanlarının güvenlik protokollerine uymaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı - Son Dakika
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