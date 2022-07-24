Meksika'nın Durango eyaletinde Gomez Palacio kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Elinde gaz hortumu olan bir adamın kafenin fırınına yaklaşmasının ardından meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı - Son Dakika

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