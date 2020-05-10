Meksika'da kalan milli sporcu sponsor arayışında - Son Dakika
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Meksika'da kalan milli sporcu sponsor arayışında

6 saat önce

Serbest dalış branşında dünya rekoru kırmak amacıyla Meksika'ya giden milli sporcu Fatma Uruk, korona virüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşamadığı için mart ayından bu yana Meksika'nın bir köyünde müsabaka tarihini bekliyor.

Meksika'da kalan milli sporcu sponsor arayışında, System.String[]

Serbest dalış branşında dünya rekoru kırmak amacıyla Meksika'ya giden milli sporcu Fatma Uruk, korona virüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşamadığı için mart ayından bu yana Meksika'nın bir köyünde müsabaka tarihini bekliyor. Uruk'un en büyük isteği, sponsor bularak yarış tarihine kadar antrenman yapabilmek.


Serbest dalış branşında milli sporcu olan İzmirli Fatma Uruk, alanında dünya rekoru kırmak amacıyla mart ayı başında Meksika'ya gitti ancak ülkeye girdikten bir hafta sonra korona virüs salgınının yayılması sebebiyle dalış yapacakları yerlere ulaşamadı. Bir süredir Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunan köyde izole bir hayat süren milli sporcu, müsabaka tarihinin gelmesini beklediğini söyledi. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Meksika Büyükelçiliğinden destek telefonları aldığını belirten Uruk, Meksika'da kaldığı süre boyunca antrenman yapabilmek için sponsora ihtiyacı olduğunu belirtti.


"Dünya rekorunu kırıp ülkeme dönmek istiyorum"


İstanbul'da özel bir bankada çalışan Uruk, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:


"Şu anda Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunuyorum. Buraya dünya rekoru denemek için geldim. Fakat geldikten bir hafta sonra virüs salgını nedeniyle kendimi burada karantina altına almak zorunda kaldım. Şu an bir köyde yaşıyorum ve karantina sürecinin bitmesini bekliyorum. Burada, dünyanın geneline göre tedbirler daha geç alındı. Büyük bir korku ve panik yaşadım. Herkesin kendini güvende hissetmek için evine gitmeye çalıştığı, devletlerin seferber olduğu bir dönemde, benim burada kalmak için mücadele içine girmem, başta beni de ürküttü. Ancak kendi içime dönüp neden böyle bir şey yaptığımı sorduğumda sadece hedefe kilitlendiğimi düşündüm. Bu, Türkiye adına kazanacağım bir başarı olacak. Buradan dönüp bu durumun üzücü bir şekilde sonuçlanmasını istemedim. Dünya rekorunu kırıp ülkeme öyle dönmek istiyorum."


Dünya şampiyonu olmak istiyor


Türkiye'ye dönseydi, kendini hayata bağlayan amacından uzaklaşacağını vurgulayan Uruk, "Koşullar daha zor olsa da burada kalarak dayanma gücümü artırdım. İlk 2 hafta benim için karanlık geçti. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun telefonuyla, buradaki sürecim bir anda olumlu bir hale evrildi. Böyle bir destek ve morale ihtiyacım vardı. Kendisi çok yüreklendirici, cesaretlendirici bir konuşma yaptı ve çabamı takdir ettiğini söyledi. Bunun anlamı benim için çok büyük. Meksika Büyükelçimiz Tahsin Timur Söylemez de bizzat desteklerini iletti. Bu destek de benim için çok anlamlı. Bu destekler sayesinde kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. İlk baştaki panik havasını atlattım. TSFF'nin de bu kadar kaotik bir dönemde bilhassa idari konularda Türkiye adına kazanacağımız bu başarı için gösterdiği çaba ve destek benim için çok önemli. Şu an uygun bir sponsorluk anlaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu yola tek bir rekor kırmak için çıkmadım. Türkiye adına en iyisini yapabileceğimi bildiğim için bu yola çıktım. Dolayısıyla hedeflerim büyük. Uzun vadede güçlü bir sponsorla yoluma devam etmek istiyorum. Benim tek amacım dünya rekoru kırıp bırakmak değil. Dünya şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


"Antrenman yapmam gerekiyor"


Şu anda korku duygusunun ağır basmadığını, hala heyecan, mutluluk ve umut duyduğunu ifade eden milli sporcu, "Bir hedefim var ve buradayım. Buna ben karar verdim, şartlar karar verdi. Fiziksel koşullara bakıldığında burada kalmak zor olsa bile aslında dayanma gücüm arttı. Beni buradan alıp daha kötü koşulları olan bir yere götürseler ben yine antrenman yapmaya devam ederim. Buradaki koşulları kendi lehime çevirmeye çalıştım. Daha iyi dinlenip daha iyi beslenmeye çalışıyorum. Daha çok karada antrenman yapabiliyorum. İstanbul'da da yoğun tempoda çalışıyordum. Denizde antrenman yapma imkanım yoktu. Sadece yarışmalardan yarışmalara dalıyordum. Burada kaldığım için antrenmanlara devam ettiğimi düşünenler olabilir. Dalış yaptığımız yerlere yakınım ama ben bir köyde karantinadayım ve izole bir yaşam sürüyorum. Değil dalış, hayatın normal akışı bile oldukça kapalı. Kendime en fazla katkıyı bu süreçten sağlayarak nasıl çıkarımın peşindeyim. Umarım güçlü sponsorlarla yoluma devam edeceğim. İnanıyorum Türkiye, bu branşta sağlam bir dünya şampiyonluğuna aday isimler yetiştirecek. Meksika'da korona virüs tedbirleri çok sıkı. Şu an dalış yapacağım noktanın açılması gerekiyor. O nokta şu dönemde karantinada. Beklemem gerekirse de bekleyeceğim ve hemen antrenmanlarıma başlayıp dünya rekoru denememizi yapacağım" diye konuştu.


Uruk, yaşadığı yerde İngilizce konuşanların sayısının yok denecek kadar az olduğunu, orada bulunduğu süre boyunca İspanyolca öğrenmeye çalıştığını belirtti. - İZMİR

Türkiye, Meksika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:54 Kaynak: İHA

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