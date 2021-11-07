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Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı

07.11.2021 11:01

Gelen son dakika haberine göre - Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı Meksika'da freni boşalan bir kamyonun 6 aracı biçmesi sonucu araçlar alev alırken, kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

- Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da freni boşalan bir kamyonun 6 aracı biçmesi sonucu araçlar alev alırken, kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Chalco şehrindeki bir karayolunda meydana gelen kazada freni boşalan kamyon ters yöndeki otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı. Kamyonun taşıdığı yanıcı kimyasal maddenin etrafa dağılarak tutuşması sonucu kazaya karışan araçlar alev aldı. Yaşanan olayda kamyonun sürücüsü dahil 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. Çıkan yangına Chalco şehir itfaiyesinin yanı sıra çevre şehirlerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Olay yerinde Ulusal Muhafızlar tarafından güvenlik kordonu oluştururken karayolunda trafik her iki yönde de saatlerce kapalı kaldı.

Chalco şehri Belediye Başkanı Miguel Gutiérrez olayla ilgili yaptığı açıklamada, son haftalarda aynı yerde üç ölümlü kaza yaşandığını belirtirken otoyolda kaza yerinden hemen önce iki adet kaçış rampası bulunduğunu ancak kamyon şoförlerinin kullanmadığını söyledi.

Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Kimyasal, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Meksika'da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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