Meksika'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 81 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 81 yaralı - Son Dakika

Meksika'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 81 yaralı

6 saat önce

Meksika'da Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

Meksika'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 81 yaralı, System.String[]

Meksika'da Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole yuvarlandığı belirtilerek Guatemala, Honduras ve El Salvadorlu göçmenlerin bulunduğu kamyonda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların San Andres Tuxtla ve Santiago Tuxtla kentlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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