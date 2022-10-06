- Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular

MEXİCO CİTY - Meksika'da 2 kişi kanalizasyona düşen araçtan atlayarak son anda kurtulurken, diğer 3 kişi ise sivil savunma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Meksika'nın Chicoloapan şehrinde köprü üzerinde seyir halindeki bir araç yoldan çıkarak kanalizasyona doğru sürüklendi. Köprü üzerinde asılı kalan aracın devrileceğini anlayan 2 kişi hızlı şekilde aracı terk etti. Araç, içindeki 3 kişi ile kanalizasyona devrildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan kişilerinin tedavisi olay yerinden yapılırken, kazada ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı. Görgü tanıkları, aracın köprü üzerindeyken geri dönmeye çalıştığını ancak manevra yaparken fark etmeden köprünün dışına çıktığını söyledi.