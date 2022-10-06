Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular

06.10.2022 23:54

- Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular Meksika'da 2 kişi kanalizasyona düşen araçtan atlayarak son anda kurtulurken, diğer 3 kişi ise sivil savunma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

- Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular

MEXİCO CİTY - Meksika'da 2 kişi kanalizasyona düşen araçtan atlayarak son anda kurtulurken, diğer 3 kişi ise sivil savunma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Meksika'nın Chicoloapan şehrinde köprü üzerinde seyir halindeki bir araç yoldan çıkarak kanalizasyona doğru sürüklendi. Köprü üzerinde asılı kalan aracın devrileceğini anlayan 2 kişi hızlı şekilde aracı terk etti. Araç, içindeki 3 kişi ile kanalizasyona devrildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan kişilerinin tedavisi olay yerinden yapılırken, kazada ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı. Görgü tanıkları, aracın köprü üzerindeyken geri dönmeye çalıştığını ancak manevra yaparken fark etmeden köprünün dışına çıktığını söyledi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da araç kiralama şirketinde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da araç kiralama şirketinde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Virajda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Virajda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 00:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement