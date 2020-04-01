Meksika'da kara para aklayan uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe

Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa, uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti.



Bloke edilen hesaplardan birinin, Delaware'deki bir şirket üzerinden para yönlendirilen mücevher firmasına, bir diğerinin de 18 milyon doların üzerinde nakit para aktarıldığı tespit edilen sinema salonu zincirinin temsilcisine ait olduğu bildirildi.