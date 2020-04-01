Son Dakika › Dünya › Meksika'da kara para aklayan uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe - Son Dakika Dünya
Meksika'da kara para aklayan uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe
6 saat önce
Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti
Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa, uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti.
Bloke edilen hesaplardan birinin, Delaware'deki bir şirket üzerinden para yönlendirilen mücevher firmasına, bir diğerinin de 18 milyon doların üzerinde nakit para aktarıldığı tespit edilen sinema salonu zincirinin temsilcisine ait olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:59
Son Dakika ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı