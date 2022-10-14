Meksika'da Karl Fırtınası alarmı - Son Dakika
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Meksika'da Karl Fırtınası alarmı

14.10.2022 23:08

- Meksika'da Karl Fırtınası alarmı Meksika Körfezinde oluşan Karl Tropikal Fırtınası Meksika kıyılarına yaklaşıyor.

- Meksika'da Karl Fırtınası alarmı

MEXİCO CİTY - Meksika Körfezinde oluşan Karl Tropikal Fırtınası Meksika kıyılarına yaklaşıyor. Fırtına nedeniyle 7 eyalette şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'nden edinilen bilgiye göre, saatte 85 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte hareket eden Karl Tropikal Fırtınası'nın önümüzdeki saatlerde Tabasco eyaletinde karaya vurması bekleniyor. Fırtınanın Tabasco eyaletinin yanı sıra Yucatan, Campeche, Chiapas, Veracruz, Oaxaca ve Puebla eyaletlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın şimdiden Tabasco ve Campeche eyaletleri kıyılarında sert rüzgarlar ve yağmurla birlikte etkisini göstermeye başladığı bildirilirken, yetkililer bölgede yaşanabilecek olası felaketlere karşı sığınakların hazırlandığını ve sivil savunma ekiplerinin alarmda beklediğini açıkladı.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu fırtına sebebiyle bölgedeki birçok yerleşim biriminde sel, akarsu taşkınları ve toprak kaymaları yaşanabileceği uyarısı yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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Kaynak: İHA

Fırtına, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da Karl Fırtınası alarmı - Son Dakika

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