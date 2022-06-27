Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü... - Son Dakika
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Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü...

27.06.2022 11:29

Meksika'nın kuzey sınırında zırhlı araç ve ağır silahlara sahip olan uyuşturucu çetesi, polise pusu kurdu. Düzenlenen organize saldırıda 6 polis öldürülürken, 4 kişi yaralandı.

Meksika Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı Kolombiya sınır kapısına giden bir otoyolda devriye gezen polislere saldırı düzenlendi. Zırhlı araç ve ağır silahlara sahip kartel saldırısında biri kadın 6 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BÖLGE KARTELİN KONTROLÜ ALTINDA

Saldırganların kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak bölgeye yakın Nuevo Laredo kentinin uzun süredir Northeast adlı kartelin kontrolünde olduğu biliniyor. Son 10 yılda Zetas kartelinin saldırılarına maruz kalan Nuevo Leon eyaletinde, bu yıl saldırılarda artış görüldü.

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Kaynak: AA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü... - Son Dakika
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