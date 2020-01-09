Meksika'da kayıp belediye başkanının yaklaşık 1 yıl sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir kasabanın belediye başkanı seçilmesinin ardından kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'in cesedi bir seneyi aşkın sürenin ardından bulundu.

Guerrero eyaleti savcıları, Cochoapa El Grande kasabasının belediye başkanı seçilmesinden sonra 2 Eylül 2018'de kaybolan Gonzalez'in ceset kalıntılarının bir nehrin kıyısında tespit edildiğini açıkladı.

İhbar üzerine müfettişlerin nehir kıyısına gittiğini aktaran savcılar, DNA testiyle kalıntıların Gonzalez'e ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Gonzalez'in eşi Edith Lopez Rivera, eşi ve şoföründen Tlapa kentinde bir parlamenter ile görüşmesinin ardından haber alınamadığını ifade etmişti.

Bazı yakınları, Demokratik Devrim Partisi (PRD) adayı olarak belediye başkanı seçilen Gonzalez'in ortadan kaybolmasından rakip Kurumsal Devrim Partisini (PRI) sorumlu tutmuştu.