Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü

19.04.2022 20:51

Son dakika haberleri: Meksika'daki kementle boğa yakalama etkinliği sırasında arenada bulunan genç kovboy boğanın boynuz darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika'daki kementle boğa yakalama etkinliği sırasında arenada bulunan genç kovboy boğanın boynuz darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika'nın Yucatan eyaletinde yer alan Kanasin şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kementle boğa yakalama etkinliğinde kan aktı. Arenada bulunan 19 yaşındaki bir kovboy, boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Kement Turnuvası olarak adlandırılan etkinlik sırasında yaşanan olay seyircileri dehşete düşürürken, diğer kovboylar kızgın boğayı hemen arenadan uzaklaştırarak genç adamın yardımına koştu. Göğsüne aldığı boynuz darbeleri sonucu hareketsiz kalan Jared Baas adlı genç kovboy, çevredekilerin yardımıyla hastaneye ulaştırılmak üzere ambulansa taşınırken, genç adamın aldığı darbeler sonucu dakikalar içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın görüntüleri ise arenada bulunan seyirciler tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde kızgın boğanın atıyla giden genç kovboya boynuzlarıyla saldırarak düşürdüğü görüldü.

Yaşanan olayın ardından yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar kazaların ve ölümlerin sıkça yaşandığı Kement Turnuvası etkinliğinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Meksika'nın Yucatan eyaletine özgü olan Kement Turnuvası etkinliği, geleneksel boğa güreşlerinden farklı olarak bir grup kovboyun arenadaki boğayı kementle yakalamaya çalışıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü
Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü
Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü
Son dakika: Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde 1 kişi öldü

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Kaynak: İHA

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