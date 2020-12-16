Meksika'da Kongrenin alt kanadı yabancı ajanların faaliyetini kısıtlayacak yasayı onayladı - Son Dakika

Meksika Kongresinin alt kanadı, yabancı ajanların ülkede faaliyet göstermesine sınırlama getiren ve dokunulmazlığını kaldıran yasayı kabul etti.

Kongrenin alt kanadından 98 ret, 40 çekimsere karşı 329 kabul oyuyla geçen yasanın Meksika Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador tarafından onaylanması bekleniyor.

Yabancı ajanların Meksika'da faaliyet göstermesine sınırlama getiren ve dokunulmazlığını kaldıran yasaya göre, herhangi bir ülkeden gelen ajanların topladıkları tüm bilgileri Meksikalı yetkililerle paylaşması ve temasa geçtikleri Meksikalıların federal yetkililere yazılı rapor sunması gerekiyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr yasayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, yasanın iki ülke arasındaki iş birliğini zorlaştıracağını ifade ederek, bu yasanın onaylanmasının suç örgütleri, uyuşturucu çeteleri ve suçluların yararına olacağını belirtmişti. Barr, yasanın kabul edilmesiyle Meksika ve ABD vatandaşlarının daha az güvende olacağını vurgulamıştı.