Meksika'da köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı
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Meksika'nın Uruapan kentinde 19 ceset bulunurken, 9 cesedin yarı çıplak şekilde köprüye asıldığı tespit edildi.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
'nın Uruapan kentinde 19 ceset bulunurken, 9 cesedin yarı çıplak şekilde köprüye asıldığı tespit edildi.
Meksika'da uyuşturucu kartellerinin savaşı devam ediyor. Ülkenin Michoacn eyaletine bağlı Uruapan kentinde 19 adet parçalanmış ceset bulundu. Cesetlerden 9'u kent merkezindeki bir köprüye asılmış halde bulundu. 6'sı kadın 7 ceset ise köprü yakınlarındaki bir yaya üst geçidinin altında tespit edilirken, 3 ceset de köprü yakınlarındaki farklı bir noktada bulundu. Cesetlerden bazılarının parçalandığı aktarılırken, kurbanların silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yarı çıplak cesetlerin altında Jalisco Yeni Nesil Kartelinin imzasının atıldığı bir pankart ve pankartta "Sevgili insanlar işinize devam edin" yazdığı öğrenildi.
Michoacan Eyalet Savcısı Adrian Lopez
Solis, bu kişilerin uyuşturucu pazarını ele geçirmek için mücadele eden rakip karteller arasındaki savaşta öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için bölgeye askeri birlikler sevk edildiğini açıkladı. - MEXİCO CİTY
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