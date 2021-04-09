Meksika'da "Körfez Karteli"nin liderlerinden biri ile bir belediye başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

Meksika'da uyuşturucu şebekesi "Körfez Karteli"nin Cyclones kolunun liderlerinden biri ile organize suçlara karıştığı iddia edilen bir belediye başkanının gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika Federal Başsavcılığı, hafta başında ülkenin kuzey sınır eyaleti Nuevo Leon'un Salinas Victoria kasabasına baskın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Körfez Karteli'nin liderlerinden "Kovboy" lakaplı Evaristo Cruz ile iki adamının yakalandığı baskında silah, nakit para ve telsiz ele geçirildi.

Organize suçlara karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Salinas Victoria Belediye Başkanı Raul Cantu da evine düzenlenen baskında gözaltına aldı.

Cantu'nun evinde, üç silaha ve uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeye el konuldu.

Cantu'nun üyesi olduğu Yurttaş Hareketi Partisinden yapılan açıklamada, belediye başkanının suç işlemesi durumunda, yetkililerle iş birliği yapılacağı belirtildi.

Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren "Körfez Karteli" bölgenin en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olarak biliniyor.