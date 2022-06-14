Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü

14.06.2022 13:29

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yaşanan olay dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair konuşmalar yayılan Meksikalı siyasetçi Daniel Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından dövülerek linç edildikten sonra benzin dökülerek yakıldı.

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyaret için gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRGANLARI DURDURMAK İSTEDİ AMA BENZİN DÖKEREK YAKTILAR

Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı. Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınması üzerine ailesi ve arkadaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi.

SORUMLULARIN BULUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

MOTOSİKLET ÇALAN KİŞİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü - Son Dakika

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