- Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaştı - Son Dakika

- Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaştı

- Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaştı Meksika'da korona virüs salgınında son 24 saatte 296 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 40 bine yaklaştı.

- Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaştı

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MEKSIKO - Meksika'da korona virüs salgınında son 24 saatte 296 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 40 bine yaklaştı.

Meksika'da etkili olan korona virüs salgınında vak'a sayılarında artış devam ediyor. Ülke genelindeki can kaybı sayısı 40 bine yaklaştı. Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 296 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte görülen can kayıpları ile birlikte ülke genelindeki korona virüs kaynaklı ölü sayısı 39 bin 184'e yükseldi. Meksikalı yetkililer, 24 saatte 5 bin 311 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini ve ülke genelindeki vak'a sayısının 344 bin 224'e yükseldiğini duyurdu.

Osaka'da Nisan'dan bu yana en fazla vak'a sayısı

Japonya'nın Osaka şehrinde ise günlük en fazla korona virüs vak'ası kaydedildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ülkede 24 saatte 510 korona vak'ası tespit edildiğini açıklayarak, 89'unun Osaka kentinde görüldüğünü bildirdi. Japon yetkililer, tespit edilen vak'aların 9 Nisan'dan bu yana Osaka'da görülen günlük en fazla vak'a sayısı olduğunu bildirdi. Son 24 saate görülen vak'aların 188'inin Tokyo'da görüldüğünü aktaran Japon yetkililer, Son 24 saatte korona kaynaklı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Japonya genelindeki korona virüs vak'a sayısı 25 bin 808'e yükseldi.

Los Angeles'ta hastaneye kaldırılanların en fazla sayısı

Los Angeles'ta sağlık yetkilileri kentte korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan hasta sayısının günlük bazda en fazla olduğunu açıkladı. 24 saatte hastanede tedavi altına alınanların sayısının 2 bin 216 olduğunu kaydeden yetkililer, daha önce kaydedilen en yüksek sayının 2 bin 193 olduğunu bildirdi.

Los Angeles Halk Sağlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, kentte son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 848 yeni vak'anın tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, yeni vak'aların yarısından fazlasının New York'ta görüldüğü ve 41 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Japonya, Meksika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya
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