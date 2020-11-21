Meksika'da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı - Son Dakika

Meksika'da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı

21.11.2020 00:57
Meksika'da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı, System.String[]

Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 100 bini geçti.

Meksika'da korona kaynaklı can kaybı 100 bini geçti.

Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarındaki artış devam ediyor. Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Elde edilen son verilerle Meksika, korona kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dördüncü ülke oldu. Sağlık yetkilileri, ülkedeki toplam can kaybının 100 bin 104 oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, salgınla mücadele geç kararlar almakla suçlandı.

Ülke genelinde 1 milyon 19 bin 543 kişi korona virüse yakalandı. - MEKSIKO

Kuzey Amerika, Koronavirüs, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Maskesiz gezen kadın, işlem yapan polislere tepki gösterdi: Ne sanıyorlar bunlar kendini Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ezber bozan araştırma: Koronavirüs olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığı çok düşük Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı
Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti         
00:45
İstifa eden Ermeni generalden İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı         
23:59
iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu! En pahalısı 20 bin lira iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu! En pahalısı 20 bin lira         
23:22
Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı         
21:48
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı         
20:09
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:06
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 01:03:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei