Meksika'da koronavirüs önlemleri - Boş caddeler havadan görüntülendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilen Meksika'da 37 kişinin öldüğü, 1378 kişide de virüsün tespit edildiği açıklandı. Salgın dolayısıyla yapılan uyarılar sebebiyle Meksiko şehrinin ana cadde ve meydanlarının ise tenha olduğu görüldü.