Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi - Son Dakika

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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi
6 saat önce
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 174'e, vaka sayısı 3 bin 181'e ulaştı.
Ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:54 Kaynak: AA
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