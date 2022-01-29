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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı - Son Dakika

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı

29.01.2022 09:34
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 305 bini geçti.

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 305 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 437 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 305 bin 240'a yükseldi.

Ülkede 18 Ağustos 2021'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısına ulaşılırken vaka sayısı da hızla artıyor.

Toplam vaka sayısının 45 bin 115 artarak 4 milyon 873 bin 561 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 940 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 83 milyon 510 bin 659 kişiye 1.doz, 76 milyon 941 bin 127 kişiye de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Ülkede aktif vaka sayısı 283 bin 281'e çıkarken, bunların çoğunluğunun 30 ila 49 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" durumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı - Son Dakika
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