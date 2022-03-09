Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 320 bini aştı - Son Dakika

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 265 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 320 bin 166'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 939 artarak 5 milyon 575 bin 608 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 863 bin 376 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 85 milyondan fazla kişiye birinci doz, 79 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı ve 29 milyon aşkın kişiye üçüncü doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" durumunda bulunuyor.

Ülke, salgın kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dünya sıralamasında ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ardından 5. sırada yer alıyor.