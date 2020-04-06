Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 94'e çıktı - Son Dakika

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 94'e, vaka sayısı 2 bin 143'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Lopez-Gatell, bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve kronik akciğer rahatsızlıkları gibi yüksek risk grubundaki hastalar olduğunu kaydetti.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter mesajında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara teşekkür ederek, "Hepinizin desteğiyle virüsü yeneceğiz. Meksika ekonomisini yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullandı.