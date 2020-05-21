Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 248 artarak 56 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 38 bin 876 oldu. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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