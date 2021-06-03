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Meksika'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 4 bin fazla olduğu bildirildi - Son Dakika

Meksika'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 4 bin fazla olduğu bildirildi

03.06.2021 06:50
Meksika'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 4 bin fazla olduğu bildirildi, System.String[]

Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi.

Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.

Böylece Meksika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 223 bin 568 olurken vaka sayısı ise 2 milyon 413 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

Meksika Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı 2'nci ülke olarak biliniyor.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 4 bin fazla olduğu bildirildi - Son Dakika


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