Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü

29.03.2022 09:30
Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü

Meksika'nın Morelos eyaletinde küçük uçağın markete girmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Morelos eyaletinde küçük uçağın markete girmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, King Air model çift motorlu küçük uçağın Morelos'a bağlı Cuernavaca kentindeki bir marketin duvarından içeri girdiği belirtildi.

Açıklamada, kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazada 4 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin uçakta bulunanlar mı yoksa markettekiler mi olduğunun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nin paylaştığı görüntülerde, uçağın gövdesinin marketin içinde parçalara ayrılmış halde olduğu görülüyor.

Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesi, uçağın ülkenin turistik Acapulco kentinden havalandığı bilgisini paylaştı.

King Air model çift motorlu küçük uçak, yaklaşık 9 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

YORUMLAR
500
Meksika'da küçük uçak marketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı Meksika'da küçük uçak marketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü

Sonora, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
09:03 Turunç toplayıp reçel yapacaklardı! 3 kadına refüjde iki araç çarptı, 3'ü de hayatını kaybetti
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
08:37 Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu: Tecavüz itirafı geldi! Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:36:31. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement