Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü

Meksika 'da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçak, Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika Sivil Havacılık Kurumu'nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.